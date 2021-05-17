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Общество17 мая 2021 15:18

Прогноз погоды в Башкирии на 18 мая

Температура воздуха останется стабильно высокой
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На севере Башкирии ожидаются небольшие дожди

На севере Башкирии ожидаются небольшие дожди

Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды в Башкирии на 18 мая.

По данным специалистов, завтра в республике преимущественно обойдется без осадков, разве что в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет западным с переходом на северный – днем местами ожидаются порывы до сильного.

Температура воздуха в регионе останется стабильно высокой: ночью +14, +19°, (по востоку до +9°), днем +29, +34°.

Ранее МЧС сообщало, что на фоне аномальной жары в Башкирии возникнут грозы.