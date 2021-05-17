Прогноз погоды в Башкирии на 18 мая

На севере Башкирии ожидаются небольшие дожди

Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды в Башкирии на 18 мая.

По данным специалистов, завтра в республике преимущественно обойдется без осадков, разве что в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет западным с переходом на северный – днем местами ожидаются порывы до сильного.

Температура воздуха в регионе останется стабильно высокой: ночью +14, +19°, (по востоку до +9°), днем +29, +34°.

Ранее МЧС сообщало, что на фоне аномальной жары в Башкирии возникнут грозы.