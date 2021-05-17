На фоне аномальной жары в Башкирии прогнозируют грозы и сильный ветер

Несмотря на усиление ветра и грозу, температура воздуха в Башкирии останется аномально жаркой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС Башкирии предупредило о том, что сегодня, 17 мая, местами по республике прогнозируется гроза, а в отдельных районах – шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При этом аномальная жара, которая держится в регионе с прошлой недели, никуда не уйдет. Днем сохранятся все те же +29,+34°, ночью – +14,+19°.

Завтра, 18 мая, в лесном фонде Башкирии прогнозируются 2, 3, 4 и 5 классы пожароопасности. Самый высокий уровень ожидается сразу в 12 районах: Абзелиловском, Альшеевском, Бакалинском, Буздякском, Бурзянском, Зилаирском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Мелеузовском, Хайбуллинском и Чишминском.

Напомним, синоптики Башгдромета заявили, что вчера, 16 мая, в Уфе был зарегистрирован температурный рекорд. Настолько жарко в столице республике еще не было.