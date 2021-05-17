«Разгильдяи и преступники»: Хабиров потребовал наказать виновных в разрушении нового стадиона

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании вновь вспомнил злополучный стадионе «Труд» в городе Баймаке. Эту арену начали строить по госзаказу еще в 2013 году, однако до сих пор ее так и не ввели в эксплуатацию. В какой-то момент объект буквально начал гнить. Руководитель региона назвал виновных в этом «разгильдяями и преступниками».

– Не буду называть [имен], чтобы не обидеть – решением суда это должно быть установлено. Довели до такого состояния, когда новый объект сперва сделали, потом вложили еще деньги, чтобы отремонтировать, потом это все оставили гнить, – заявил Хабиров. – Я прошу совет безопасности обратить на это внимание. Люди, которые совершили преступные действия, должны быть наказаны. Это нельзя оставлять без наказания.

Руководитель республики добавил, что, по словам главы Баймакского района Фаниса Аминева, стадион планируется закончить «к середине лета». Кроме того, на арене обещают сделать «шикарное футбольное поле», благодаря поддержке министерства спорта.

Напомним, в прошлом году Хабиров уже поднимал тему стадиона «Труд». Тогда он заявил, что над объектом «за 80 млн рублей поиздевалась команда» бывшего главы района Ильшата Ситдикова.