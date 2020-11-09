Хабиров обрушился с критикой на контрольно-счетную палату Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на контрольно-счетную палату. Руководителя республики возмутило отсутствие каких-либо уголовных дел по итогам проверок надзорного ведомства.

– Мне наша контрольно-счетная палата шлет талмудами информацию. Они сперва что-то заявят публично, а потом начинаешь ковыряться – ничего нету. Я по сути не видел ни одного уголовного дела, которое возбуждалось по итогам работы контрольно-счетной палаты. Вы там покопайтесь. Пригласите к себе руководство. Мне такая работа не нужна, – сказал Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве 9 ноября. – Каждый раз по сто страниц текста присылают, а последствий я не вижу – возврата земель, возврата собственности, уголовных дел и так далее.

В связи с критикой КСП Хабиров напомнил о ситуации в Баймаке, где с 2013 года строился стадион «Труд», который впоследствии был сдан с браком – протекает кровля, трибуны прогнили, в помещениях под ними стены покрылись грибком и плесенью. Стоимость арены обошлась бюджету в 80 млн рублей. Во время поездки в район руководитель республики назвал этот объект «примером человеческой безалаберности».

– За 80 млн [рублей] поиздевалась эта команда [экс-главы Баймакского района Ильшата] Ситдикова. Все совершенно очевидно. Почему человек в тюрьме не сидит за это? Уже стоит два года новый построенный стадион в Баймаке. Хорошо, я вмешался, пинками деньги туда выделил, сам лично поехал, чтобы при мне начали разворачивать эту крышу, – продолжил Хабиров. – Предыдущий глава наделал там дел – а мне контрольно-счетная палата бумажки шлет. Мне не бумажки нужны. Если системный сбой, значит, надо решать его; если кадровая политика плохая, значит, менять надо кадры.

В конце глава Башкирии добавил, что у него «нет времени разбираться во всех что происходит», и ему нужны рядом «бойцы, чтобы земля горела под негодяями».

Ранее КСП Башкирии сообщала, что в Баймакском районе было возбуждено 14 уголовных дел – в том числе о незаконном расходовании бюджета.