В Башкирии конфликт из-за громкой музыки перерос в поножовщину

В МВД по Башкирии сообщили, что 14 мая в больницу с улицы Менделеева был госпитализирован 31-летний уфимец с ножевым ранением в грудь. Подозрение сотрудников полиции упало на 39-летнего соседа, которого задержали в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина в содеянном признался.

Как выяснилось, причиной произошедшего стал конфликт между подозреваемым и его жертвой. Фигурант уголовного дела сделал замечание парню за громкое прослушивание музыки под его окном. На замечание пострадавший никак не отреагировал, из-за чего подозреваемый набросился на него с кулаками, а после ударил ножом в грудь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (ч.2. ст.111). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.