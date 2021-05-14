Руководитель администрации главы Башкирии собрался идти в депутаты Госдумы

фото: пресс-служба Единой России

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин зарегистрировался на предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.

Сидякин выразил убежденность, что у «единороссов» «получится достойный список кандидатов и «команда [главы Башкирии Радия] Хабирова будет представлена разными людьми». Также чиновник добавил, что ждет среди кандидатов «так называемых «башкир с папочками», которые «будут уметь лоббировать интересы людей и республики».

Напомним, Александр Сидякин ранее уже был депутатом Госдумы. В 2011 он избрался по спискам «Единой России» татарстанской региональной группы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что документы на участие в праймериз «ЕР» подал главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов.