Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов собрался идти в депутаты Госдумы

фото: "Единая Россия"

Начальник башкирской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Об участии главного гаишника республики в праймериз 14 апреля сообщила пресс-служба партии.

– Участие в предварительном голосовании поможет понять мне уровень доверия жителей. Я хорошо знаю республику – проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме, – заявил Гильмутдинов.

Напомним, Динар Гильмутдинов руководит Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Башкирии с 2005 года. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября текущего года.

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