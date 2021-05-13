«Мой маленький мальчик»: появилось видео с места гибели подростка из Уфы в священный день

Место происшествия оцеплено, вокруг столпились местные жители, которые, предположительно, стали свидетелями страшной трагедии.

В сети через несколько часов после ЧП с утонувшим парнем в Демском районе появилось видео с места происшествия. На кадрах, которые снял очевидец, видно, как спасатели веревками достают тело 16-летнего юноши из водоема и передают его сотрудникам полиции.

Место происшествия оцеплено, вокруг столпились местные жители, которые, предположительно, стали свидетелями страшной трагедии.

- Мой маленький мальчик, - издаются душераздирающие слова матери погибшего.

Напомним, ЧП произошло сегодня днем 13 мая в священный для всех мусульман праздник - Уразу Байрам. Погибший подросток пришел со своими друзьями на озеро Карьерное отдохнуть и решил искупаться, однако сразу пропал из виду. Его пытались найти взрослые, но все тщетно, пришлось вызывать спасателей. Сотрудники экстренных служб достали утопленника.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.