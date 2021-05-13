Уфимцев убедительно просят не открывать купальный сезон, несмотря на аномальную жару

Не стоит рисковать понапрасну – до купального сезона 1 июня осталось совсем чуть-чуть. Фото: Павел КЛОКОВ

В ближайшие дни в Уфе и Башкирии сохранится аномально жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов и выше. Мэрия Уфы в связи с этим обращается к жителям города с просьбой не открывать купальный сезон так рано.

Даже те места, которые ежегодно являются официальными пляжами, пока представляют опасность. Нужно почистить дно водоемов, организовать зоны отдыха. В настоящее время эти места несут потенциальную угрозу для здоровья и жизни человека.

- Опасность представляет и сама вода, которая недостаточно прогрелась и не прошла отбор проб на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, - отметили в мэрии.

Не стоит рисковать понапрасну – до купального сезона 1 июня осталось совсем чуть-чуть.