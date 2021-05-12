В Уфе 24-летнему парню угодила в глаз арматура

Гострудинспекция обнародовала результаты расследования несчастного случая, в результате которого 17 февраля 2021 года в Уфе серьезную травму получил 24-летний бетонщик. Несчастный случай произошел на территории строящегося офисного центра на проспекте Салавата Юлаева, когда пострадавший армировал плиты перекрытия на 22-м этаже.

Молодой человек, как уточнили в ведомстве, получил в левый глаз удар тока концом арматуры, которую несли два газосварщика. Расследование показало, что работники зацепили прутком протянутый провод от удлинителя.

Пострадавшего госпитализировали в травмпункт, а потом в НИИ глазных болезней. В Гострудинспекции пришли к выводу, что причинами несчастного случая стала как личная неосторожность работника, переносившего прутки, так и неудовлетворительная организация производства работ.