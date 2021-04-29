Последний звонок в Башкирии пройдет с соблюдением жестким рекомендаций Роспотребнадзора Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Башкирии единый день проведения Последнего звонка для выпускников девятых и 11-х классов назначен на 22 мая. Об этом сообщило региональное министерство образования.

Роспотребнадзор республики разработал методические рекомендации для проведения Последнего звонка в условиях пандемии коронавируса. В письме надзорное ведомство рекомендует «не допускать проведение массовых мероприятий с участием различных классов, а также […] с привлечением лиц из иных организаций». Кроме того, праздник рекомендуется организовать «преимущественно на открытом воздухе». Выпускники и учителя с признаками инфекционных заболеваний должны быть изолированы с момента выявления симптомов. На всех местах, где пройдет Последний звонок, необходимо провести генеральную уборку. Всех участников мероприятия обязали соблюдать санитарные требования – носить перчатки, маски и соблюдать социальную дистанцию.