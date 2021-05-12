14 мая в Башкирии объявлено выходным днем для школьников 1-8 и 10 классов

9 и 11 классы будут учиться по обычному расписанию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятница 14 мая в Башкирии объявлена выходным днем для школьников 1-8 и 10 классов. 9 и 11 классы будут учиться по обычному расписанию. В ближайшее время Минобрнауки должен опубликовать соответствующее распоряжение.

По данным региональных телеграм-каналов, 14 мая в образовательных учреждениях республики пройдет комплексное обследование на антитеррористическую защищенность. Это связано с трагедией в казанской гимназии, где 11 мая 19-летний местный житель застрелил девятерых человек, семеро из которых – дети.

Напомним, предложение сделать 14 мая выходным днем для школьников на оперативном совещании в башкирском правительстве озвучил премьер-министр Андрей Назаров.