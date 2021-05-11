В правительстве Башкирии предложили сделать 14 мая выходным днем для школьников

Правительство Башкирии предложило сделать 14 мая выходным днем

Сегодня, 11 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии было озвучено предложение сделать 14 мая выходным днем для школьников. С такой инициативой выступил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Сейчас дети выходят в школу на два дня. Потом праздник [Ураза-байрам, в четверг 13 мая], потом еще рабочий день и опять выходной. Они не могут никуда уехать, хотя там два выходных. Многие могли бы 13-го на четыре дня уехать, – пояснил чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на это признался, что для него инициатива о дополнительном выходном дне стала неожиданностью. Тем не менее он поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину проработать вопрос по 14 мая и сегодня оформить предложение.

– У меня позиции нету, только опирайтесь на здравый смысл и насколько это полезно будет людям. Школьники и так много пропустили, один день решит? Не знаю, – добавил руководитель региона.

Минобрнауки Башкирии воспринял предложение Назарова без восторгов: «Откровенно говоря, мы очень много пропустили, и у нас сейчас учебный календарный график составлен таким образом, чтобы все часы досчитать», – высказался замминистра Ильдар Мавлетбердин.