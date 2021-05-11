Числившийся пропавшим без вести уфимец найден мертвым

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе числившегося пропавшим без вести Дамира Нигамадьянова обнаружили мертвым. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Ранее «КП-Уфа» писала, что 37-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 1 февраля. Его искали полицейские и волонтеры. Поиски длились долгие три месяца, пока на майских каникулах не был найден труп Нигамадьянова. Информация об этом появилась вчера, 10 мая.

Напомним, в Уфе тем временем продолжаются поиски пропавшего рыбака. На днях стало известно, что добровольцы обнаружили его вещи и снасти недалеко от обвалившегося берега.