В Уфе уже три недели ищут пропавшего Дамира Нигамадьянова

Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и коричневую шапку.

В столице Башкирии пропал 37-летний Дамир Нигамадьянов. Мужчина не дает о себе знать с 1 февраля 2021 года. Родственники обратились к поисковикам. Его на сегодняшний день ищут полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

Известно, что три недели назад он уже из дома и не вернулся обратно.

Приметы: рост 176 см, плотное телосложение, волосы черные, глаза карие.

Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и коричневую шапку.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить волонтерам или в полицию по телефонам 8 800 700 54 52, 112.