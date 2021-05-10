После длинных майских праздников жителей Башкирии снова ожидает короткая рабочая неделя

13 мая в республике празднуется священный для мусульман праздник Ураза-байрам

Не успели жители Башкирии порадоваться длинным майским выходным, как снова рабочая неделя в республике будет короткой. Ведь 13 мая в Башкирии празднуется священный мусульманский праздник Ураза-байрам, и этот день власти объявили выходным. Школы и детские сады также работать не будут. При этом 12 мая будет сокращенным рабочим днем, и домой можно будет собираться уже в 17.00.

Таким образом поработать жителям республики на этой неделе придется всего 3 дня: 11, 12 и 14 мая, и снова можно смело отправляться на отдых.

Впрочем, погода так и располагает к долгим прогулкам, вылазкам на природу и поездкам на дачу. В ближайшие дни в республике будет ветрено, но очень солнечно и жарко. Днем температура воздуха достигнет отметки в +25 градусов, и ни одна тучка не омрачит весеннее небо.