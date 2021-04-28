13 мая выходной или нет в Башкирии: власти дали ответ

13 мая 2021 года отмечается Ураза-байрам – исламский праздник, посвященный окончанию священного месяца Рамадан. Фото: Рустем АХУНОВ

13 мая 2021 года отмечается Ураза-байрам – исламский праздник, посвященный окончанию священного месяца Рамадан. Этот день в правительстве Башкирии засчитали как выходной.

Таким образом, жители республики отдохнут с 1 по 10 мая, 11 и 12 мая выйдут на работу, 13 мая – снова выходной. Также известно, что 12 мая является сокращенным днем – сотрудники будут трудиться до 17:00 часов. Рабочий день в этот день сокращается и у поликлиник, сообщили в Минздраве. Не будут работать и школы.

В мае Башкирия в общей сложности отдохнет 17 дней.