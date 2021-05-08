Более 10 дней в Башкирии разыскивают пропавшего молодого мужчину

Фото: «Отклик»

Поисковый отряд «Отклик» проинформировал, что в Стерлитамаке пропал 28 апреля 34-летний Павел Касьянов. Сообщается, что в тот день он вышел из дома в неизвестном направлении и исчез. Местонахождение мужчины неизвестно по сей день.

Приметы: темные волосы, карие глаза, рост – 195 см, среднего телосложения.

Был одет: фуражка серая, синяя куртка в клетку, джинсы синие, ботинки высокие горчичного цвета.

Волонтеры обращаются к жителям Башкирии с просьбой сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам: 89871060601 или 02