В Башкирии водитель потерял сознание за рулем и допустил смертельную аварию

ГИБДД по Башкирии

В Башкирии вчера, 7 мая, произошла авария со смертельным исходом из-за заснувшего за рулем водителя. В Благовещенском районе после столкновения скончался 53-летний мужчина.

По уточненным данным, ДТП зарегистрировано на Советской улице в селе Удельный Дуваней в восьмом часу вечера, когда 58-летний водитель «Шевроле Каптива» столкнулся с припаркованным ВАЗ-2106, за рулём которого находился скончавшийся впоследствии на месте аварии 53-летний местный житель.

Водителю иномарки также понадобилась помощь медиков. Он объяснил, что допустил столкновение из-за того, что потерял сознание за рулем.