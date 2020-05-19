В Башкирии после погребальных церемоний гробы выбрасывали в овраг

19 Май 2020 2020-05-19T04:38:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественный активист из Чекмагушевского района Башкирии Руслан Нуртдинов во время рейда по стихийным свалкам наткнулся на сложенные в кучу гробы. Их свалили в овраг после погребальных церемоний. Находка была сделана близ села Каран.

«Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть… признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться», – написал Нуртдинов в своих социальных сетях.

Спустя сутки Руслан добавил, что гробы в конечном были сожжены. Активист пожурил главу района Реканса Ямалеева за то, что тот вовремя не отреагировал на довольно жуткую свалку.

Напомним, на днях в другом районе – Бакалинском – недалеко от трассы был обнаружен пустой цинковый гроб. Кому именно он принадлежал, так и не удалось установить. Местные власти полагают, что гроб могли везти мимо района и случайно обронить.

ИСТОЧНИК KP.RU