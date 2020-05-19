2020-05-19T04:38:04+03:00
Происшествия

В Башкирии после погребальных церемоний гробы выбрасывали в овраг

После обращения к местным властям их сожгли
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Общественный активист из Чекмагушевского района Башкирии Руслан Нуртдинов во время рейда по стихийным свалкам наткнулся на сложенные в кучу гробы. Их свалили в овраг после погребальных церемоний. Находка была сделана близ села Каран.

«Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть… признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться», – написал Нуртдинов в своих социальных сетях.

Спустя сутки Руслан добавил, что гробы в конечном были сожжены. Активист пожурил главу района Реканса Ямалеева за то, что тот вовремя не отреагировал на довольно жуткую свалку.

Напомним, на днях в другом районе – Бакалинском – недалеко от трассы был обнаружен пустой цинковый гроб. Кому именно он принадлежал, так и не удалось установить. Местные власти полагают, что гроб могли везти мимо района и случайно обронить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии бывший директор водоканала подозревается еще в одном преступлении
Житель Башкирии до смерти забил соседа табуреткой
Уволена главврач РКБ им. Куватова, где произошла вспышка коронавируса
В Башкирии после погребальных церемоний гробы выбрасывали в овраг
«Лечили от ОРВИ – умерла от лейкоза»: в Башкирии отец винит в смерти годовалой дочери врачей
Льготникам Уфы отменили бесплатный проезд на речных переправах
Власти Башкирии намерены поддержать 54 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса
В каких больницах Башкирии лечат зараженных коронавирусом – данные на 18 мая
«Уж если работают, наладьте там порядок»: Радий Хабиров поручил принять меры в торговых центрах Стерлитамака
В Башкирии школьница угнала у вахтовика машину после совместного распития алкоголя
В Башкирии в должности утвердили начальника Рособрнадзора
Отключения горячей воды в Уфе 2020: график, когда и в каких районах
Заразившегося коронавирусом башкирского политика выписали из больницы
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
«Дом.ru» подключит к интернету коттеджи и дачи
В Башкирии вышел указ об усилении самоизоляции для пожилых и больных-хроников: что изменилось
УГНТУ приглашает на «Фестиваль факультетов»!
Пока жители Башкирии сидели на самоизоляции, на дорогах республики установили сотню камер
МЧС Башкирии предупредило жителей региона о заморозках и сильном ветре
В жилом доме в центре Уфы произошел пожар, спасатели эвакуировали 17 человек
«Пожелаем ему успехов»: глава Башкирии сообщил о новом кадровом назначении
Для некоторых категорий граждан Башкирии вновь вводится режим самоизоляции
Жителям Башкирии запретили собираться в мечетях на Ураза-байрам
В Башкирии число заболевших коронавирусом выросло на 94 человека
В Башкирии на карантин закрыли очередную больницу: коронавирус подозревают у медика и его семьи
Бывший чиновник из правительства Башкирии пойдет под суд за покушение на мошенничество
«Родственники боятся выходить из дома»: в Башкирии устроили травлю подростка, избившего инвалида