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Общество6 мая 2021 18:08

В МЧС Башкирии предупредили о ночных заморозках

Температура может опуститься до минусовой
Источник:kp.ru
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Сегодня, 6 мая, в МЧС по Башкирии опубликовали предупреждение о грядущих заморозках. По информации спасателей, температура воздуха опуститься в некоторых местах до -3°. Прогноз актуален, по предоставленным данным, на 7 мая.

– 07.05.21 ночью и утром местами по Республике Башкортостан ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, – передается в сообщении.

В МЧС порекомендовали соблюдать правила безопасности, а также учесть, что при понижении температуры повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.