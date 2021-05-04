В Уфе больше месяца ищут мужчину, который вышел из аэропорта и бесследно исчез

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе продолжаются поиски 58-летнего Олега Калачева. Как ранее писала «КП-Уфа», мужчина пропал без вести 31 марта и нуждается в медицинской помощи. Тем временем в МВД Башкирии представили новую информацию об обстоятельствах исчезновения уфимца. По данным правоохранительного ведомства, Калачев в день пропажи прилетел в башкирскую столицу из Москвы. Он вышел из междугороднего терминала уфимского аэропорта – и с тех пор его никто не видел.

Приметы пропавшего: на вид – 55-60 лет, рост – 176 см, плотное телосложение, овальное лицо, короткие седые волосы, прямые густые брови, прямой нос, тонкие губы, темные глаза. Среди особых примет – проблемы с речью из-за перенесенного инсульта.

Был одет в серую кепку, темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Олега Калачева, обратиться в Отдел МВД России по Уфимскому району: г. Уфа, ул. Октябрьской революции 69. Контактные телефоны: Д/Ч 279-49-34; ОУР: 279-46-16; 8917-78-22-310.