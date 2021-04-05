В Уфе пропал 58-летний Олег Калачев

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.

В столице Башкирии ищут без вести пропавшего 58-летнего Олега Калачева, который пропал 31 марта. Мужчина ушел из дома в среду, и с тех пор о нем нет вестей. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Вечером 4 апреля волонтеры отправились его искать в лес. В каком именно районе пропал мужчина, не уточняется.

Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, волосы седые, глаза карие.

Был одет в темно-синюю зимнюю куртку, синие джинсы, клетчатую фланелевую рубашку, коричневые ботинки и серую фуражку.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.