Глава Росприроднадзора раскритиковала работу щебеночного карьера в Башкирии

фото: Светлана Радионова // instagram.com

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своих соцсетях раскритиковала руководство Сангалыкского диоритового карьера. По словам главы ведомства, «предприятие 10 лет не платит за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)» и не модернизирует производство для улучшения экологической ситуации.

– Уму непостижимо, что руководство самого дорогого в стране щебёночного карьера просто ничего не делает для соблюдения экологических требований. Директора меняются как перчатки, и каждый последующий понятия не имеет, что делалось до него, – негодует Радионова. – За 2020 год реальная сумма [платы за НВОС] составила более 12 млн рублей — вместо 207 тысяч, заявленных компанией. Видимо, ждут, когда инспекторы в полном составе придут к ним и всё пересчитают.

Радионова добавила, что Росприроднадзор уже «не раз проверял предприятие» и «находил там множество нарушений» – доходило и до возбуждения административных дел. Тем не менее эти меры не повлияли на решение проблем: «плата не вносилась, жители продолжали жаловаться на пыль, из-за которой невозможно дышать». Высокопоставленная чиновница обратилось к руководству карьера и головному холдингу – «Национальной нерудной компании» — «не «рисовать» программы улучшения экологической ситуации», а заняться модернизацией вредных технологий.

Сангалыкский диоритовый карьер, о котором написала Радионова, находится в Учалинском районе Башкирии, рядом с деревней Мансурово. Там добывают щебень.

Напомним, глава Росприроднадзора посетила республику 28 апреля. Она осмотрела основные производственные предприятия региона. Часть из них Радионова раскритиковала за неэффективные экологические программы. По данным чиновницы, только за 2020-й год ущерб экологии Башкирии составил 700 млн рублей.