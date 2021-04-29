В 2020 году ущерб экологии Башкирии составил почти 700 млн рублей

По словам Радионовой, вопросы экологии для предприятий должны быть в приоритете. Фото: пресс-служба главы Башкирии

На днях в Башкирию приехала с рабочим визитом глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем администрации главы республики Александром Сидякиным и премьер-министром региона Андреем Назаровым она посетила главные производственные объекты в Башкирии, чтобы оценить экологическую обстановку. Результаты проверки оказались довольно тревожными: по предварительной оценке ведомства, в 2020 году ущерб экологии Башкирии составил около 700 млн рублей.

«ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ВИДЕТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, НО И ИСПРАВЛЯТЬ СИТУАЦИЮ»

Первым делом делегация отправилась в Салават, на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Руководитель Росприроднадзора оценила автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА, всего таких станций две – в северной и южной части города – Ред.). Ее ввели в эксплуатацию еще в ноябре 2020 года, а строительство проспонсировало само предприятие, вложив почти 56 млн рублей. Благодаря современному оборудованию несколько раз в сутки станция отбирает пробы воздуха, что помогает точно определить экологическую обстановку и отреагировать, если в воздухе будет замечено превышение вредных веществ.

– Прозрачность информации – серьёзная вещь. Но одно дело – увидеть загрязнение, и совсем другое – реагировать на это и исправлять ситуацию. Башкирия нагружена промышленными предприятиями, поэтому контроль над их деятельностью должен быть четкий, а вопросы экологии – в приоритете, - подчеркнула Светлана Радионова.

Предприятия должны следить за количеством выбросов вредных веществ в атмосферу. пресс-служба главы Башкирии

«БСК НУЖНО СРОЧНО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО»

В Стерлитамаке глава Росприроднадзора посетила с проверкой «Башкирскую содовую компанию». Генеральный директор «БСК» Эдуард Давыдов уточнил, что сейчас компания занимается модернизацией производства, ищет новые источники сырья, но и не забывает об экологии района. Однако во время проверки выяснилось, что ежегодно на предприятии образуется более 50 тысяч тонн вредных отходов, которые отправляются в шламонакопители в пойме реки Белой, от чего загрязняются подземные и поверхностные водные объекты. Также нуждается в обезвреживании и утилизации полигон в Гафурийском районе, куда «БСК» вывозит токсичные отходы.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что компания срочно должна модернизировать производство, внедрить новые технологии переработки отходов и локализовать загрязнения воды и почвы.

– Наша задача – оперативно найти баланс между модернизацией производства и решением проблемы негативного воздействия на экологию. По итогам сегодняшней поездки мы проведём совещание и примем все необходимые меры, - заверил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

ВЛАСТИ БАШКИРИИ РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Ранее на оперативном совещании в правительстве министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров озвучил, что по итогам 2020 года Башкирия заняла 8 место по объему загрязняющих воздух выбросов среди городов России. Среди самых загрязненных городов оказались Уфа, Стерлитамак и Салават. Кроме того, многие промышленные предприятия требуют модернизации производств, а в республике необходимо организовать систему мониторинга чистоты воздуха.

Чтобы минимизировать вред, наносимый заводами и предприятиями окружающей среде, власти Башкирии разработают «дорожную карту» решения экологических проблем. В планах – установка 11 дополнительных автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в каждом городе будут проведены расчеты вредных выбросов в воздух. Также необходимо решить вопрос со сбросом грязных сточных вод предприятиями ЖКХ, тем более что во многих районах очистные сооружения отсутствуют вовсе, а те, что работают, изношены почти на 77 процентов.