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Общество4 мая 2021 9:04

Для будущих уфимских полицейских хотят купить 20 тонн сладостей

Предложение необычной закупки появилось на майских праздниках
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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УЮИ МВД закупает 20 тонн сладкого печенья

УЮИ МВД закупает 20 тонн сладкого печенья

Уфимский юридический институт МВД закупает для своих курсантов 20 тонн сладкого печенья.

Информация о «сладком» аукционе для будущих стражей порядка появилась на официальном портале госзакупок 3 мая. Предполагается, что за 20 тонн сладкого печенья руководство Уфимского юридического института готово заплатить порядка 1 940 000 рублей. Цена одного килограмма печенья в таких условиях варьируется в промежутке от 94 до 98 рублей.

Для будущих полицейских выбирают сладкое и свежее лакомство – оставшийся срок хранения должен быть не менее полугода. Печенье нужно доставлять до покупателей отдельными партиями от срока подписания контракта до 10 ноября.

Также на официальном сайте госзакупок можно найти информацию о заказе 5 тонн куриного мяса.

Напомним, что ранее сельская библиотека из Стерлитамакского района Башкирии закупала настоящего антропоморфного робота за 650 тысяч рублей.