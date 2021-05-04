Для будущих уфимских полицейских хотят купить 20 тонн сладостей

УЮИ МВД закупает 20 тонн сладкого печенья

Уфимский юридический институт МВД закупает для своих курсантов 20 тонн сладкого печенья.

Информация о «сладком» аукционе для будущих стражей порядка появилась на официальном портале госзакупок 3 мая. Предполагается, что за 20 тонн сладкого печенья руководство Уфимского юридического института готово заплатить порядка 1 940 000 рублей. Цена одного килограмма печенья в таких условиях варьируется в промежутке от 94 до 98 рублей.

Для будущих полицейских выбирают сладкое и свежее лакомство – оставшийся срок хранения должен быть не менее полугода. Печенье нужно доставлять до покупателей отдельными партиями от срока подписания контракта до 10 ноября.

Также на официальном сайте госзакупок можно найти информацию о заказе 5 тонн куриного мяса.

Напомним, что ранее сельская библиотека из Стерлитамакского района Башкирии закупала настоящего антропоморфного робота за 650 тысяч рублей.