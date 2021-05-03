В Башкирии мальчика, которого забрали от мамы из-за ужасных жилищных условий, вернут домой

В конце мая Ваню вернут домой из детского дома, а все потому, что волонтеры помогли семье и сделали в их квартире ремонт.

История, в которой 12-летнего мальчика забрали из семьи из-за плохих жилищных условий дома, получила счастливый конец. В конце мая Ваню вернут домой из детского дома, а все потому, что волонтеры помогли семье и сделали в их квартире ремонт.

- Также хорошие новости – Ванечка прошел отбор в кадетскую школу в город Ишимбай и сейчас готовится к экзаменам. Наш Ваня очень умный, всего одна 4-ка, - написала о нем волонтер Регина Биргулиева, которая помогала семье.

Напомним, что ситуация произошла в начале марта в Стерлитамаке. Ребенка забрали в детдом, потому что в квартире не было ни ванны, ни туалета. Мать хотели лишить родительских прав и оставить мальчика навсегда в детдоме. Но на помощь к семье пришли неравнодушные.