Нет туалета и ванны: 12-летнего ребенка в Башкирии забрали в детдом из-за жилищных условий

Судя по фото, условия жизни действительно оставляют желать лучшего

В Стерлитамаке 12-летнего ребенка забрали в детский дом из-за жилищных условий, в которых он живет с мамой. Об этом «КП-Уфа» рассказала волонтер Регина Биргулиева.

- Ваня сейчас находится в детском доме и очень хочет домой к маме. Забрали его, так как нет условий для жизни в квартире – нет туалета и ванны. До мая он еще сможет пожить в детском доме, далее его маму лишат родительских прав, и Ванечка останется навсегда там, - говорит Регина.

Судя по фото, условия жизни действительно оставляют желать лучшего, но мать не может сделать ремонт в силу маленькой зарплаты. Регина рассказала, что женщина не пьет, добросовестно работает, но ее зарплаты в 14 тысяч рублей хватает только на кредит, который она брала, чтобы поставить пластиковые окна, и продукты.

Если вы хотите помочь Ване и ее матери с ремонтом или деньгами, свяжитесь с Региной по телефону - 8 919 616 60 26.