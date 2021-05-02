Уфимец отправился в одиночное пешее путешествие по Уралу

Фото: https://vk.com/oleg_chegodaev

Уфимец-путешественник Олег Чегодаев отправился в самый долгий в своей жизни поход – за четыре месяца он хочет обойти весь Урал.

Среди уральских любителей туризма Олег Чегодаев личность известная. Он ведет блоги о красотах природы и рассказывает о своих бесконечных походах. На этот раз уфимец решился на самое долгое путешествие. Он собрался за 4-5 месяцев обойти более 3 тысяч километров пересеченной местности Урала. Начал Чегодаев с южной части местности, а закончит Полярным Уралом.

- Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, главное для меня - показать вам Урал во всем его многообразии и изменчивости. Поэтому будет много фотографий, видео и текстов, - пишет путешественник.

Проследить за маршрутом Олега можно на специальном сайте. Данные поступают в режиме реального времени.

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