«Лежу я в овраге и говорю себе - ну, с днем рождения!»: интервью с башкирским путешественником Олегом Чегодаевым

Сейчас 35-летний Олег Чегодаев – путешественник, спортивный фотограф, турист со стажем и амбассадор Уральских гор. Проработав в органах внутренних дел больше 10 лет, он решил свернуть с пути полицейского и посвятить свою жизнь другому – более яркому и интересному. И сегодня он покоряет вершины Южного Урала зимой и летом в одиночку, встречается в лесу с медведями и лосями, а в свой день рождения и вовсе отправился в поход, в котором прошел почти 300 километров. О своей увлекательной жизни, что нужно туризму Башкирии, о семье и любимом деле Олег рассказал в гостях у «Комсомолки».

«ПОКА У ДОЧЕРИ ВЫБОРА НЕТ»

- Расскажи, как ты пришел в туризм?

Еще с детства я проводил много времени на природе, читал много книг о ней, о достопримечательностях Урала и других мест. Выезжать уже на природу я начал после института. Первая вылазка была с друзьями на Инзер, это, конечно, нельзя назвать походом, все было очень легко и просто, я называю это «матрасным» отдыхом.

- В последнее время ты путешествуешь абсолютно один. Какого это? Как ты решился на такой шаг?

Одному хорошо, это классно ни от кого не зависеть, никого не нужно ждать. У меня ведь есть цели спортивные и творческие – например, пофотографировать. Я хожу быстро и далеко, в своем темпе. Но раньше я путешествовал со своей любимой женщиной – женой. У нас появился ребенок, поэтому она пока не может ко мне присоединиться. Но небольшие легкие вершины мы уже покорили втроем, ездили на Малиновую гору в Белорецком районе и на хребет Уван, Ялангас. Не знаю, какое у дочки будет будущее, может, она и вовсе не захочет заниматься туризмом, но пока у нее выбора нет.

Маленькая дочка Олега уже путешествует с ним

- Как супруга вообще относится к твоим одиночным походам?

С любимой женщиной мы сошлись на фоне туризма, и она знала, за кого шла замуж, поэтому реагирует абсолютно нормально. Беспокоится, но прекрасно понимает меня. Родители тоже достаточно спокойно относятся, тем более я все делаю профессионально и безопасно.

- Были ли какие-то опасные моменты в твоих походах?

Южный Урал – достаточно комфортное и безопасное место для туристических походов. Особо опасных случаев у меня было немного. Но это горы, и стоит помнить, что опасность может ожидать тебя за углом в любой момент. Не раз я встречался с дикими животными – например, лицом к лицу с медведем. Опасных моментов с ним не было, но каждая встреча с ним – это неожиданность. Никогда не знаешь, как он себя поведет, это животное, у него свой характер и настроение, поэтому медведь – потенциальная опасность всегда.

Были у меня также падения на курумах (каменные реки – Прим.ред.). Погибнуть, конечно, на них вряд ли можно, но сломать конечности и остаться одному в диком месте без связи – большая опасность и угроза жизни.

«НА ПРИРОДЕ ДАЖЕ КОСТРЫ НЕ РАЗВОЖУ, И ВАМ СОВЕТУЮ»

- Недавно на свой день рождения ты прошел 270 километров. Это твой самый большой поход?

Да, на Южном Урале это был мой самый протяженный маршрут. Прошел я почти 300 километров за шесть дней, в конце маршрута меня с тортиком встретила жена. В день я проходил от 30 до 60 километров в зависимости от состояния, погодных условий. Я не в первый раз путешествую в день рождения. С 30-летием я поздравил себя, лежа в овраге. Говорю себе: «Ну, с днем рождения, вот тебе и 30 лет».

- Сколько обычно весит твой рюкзак?

Смотря, в какое время года. Например, летом он весит около 20 килограммов, из них пять кг – фототехника, восемь – еда и вода, остальное – снаряжение. Еда заканчивается, а запасы воды всегда пополняются. Набираю, в основном, на родниках, но иногда выбирать не приходится – как-то даже пришлось пить из лосиного копытца. Зимой намного больше, и снаряжение нужно с собой брать и теплых вещей побольше.

Олегу ни страшны даже морозы

- Много мусора в горах? Часто встречаешь?

Мусор встречается только на популярных вершинах, они стали теперь большой помойкой. Например, взять священный Иремель – на вершине его стоит палка, на которую завязывают платочки, ленточки. Сейчас это доходит до абсурда – было такое, что на палку повесили два грязных носка. Это ни в какие рамки не входит. Кто-то оставляет какие-то игрушки, им, может, и приятно бросить на вершине свою вещь, но они не понимают, что через месяц она превратится в комок грязи. Я всех призываю соблюдать одно простое правило – принцип без следа. «Когда человек приходит в дикую природу, от него не должно остаться ничего» - с таким принципом я живу. Я даже костры не развожу, после меня остается только мятая трава.

- Дорого таким образом путешествовать?

Для начала нужно прикупить туристическое снаряжение – термобелье, одежду, обувь, палатку, спальник, пенка и по мелочи. На лето вполне можно тысяч на 10 собраться, зимой – подороже, там и лыжи уже нужно покупать. Благо на рынке много предложений, каждый найдет себе снаряжение по карману, есть дешевые бренды, есть дорогие. Деньги уходят в путешествиях на еду и дорогу. В основном я езжу на машине, бросаю ее где-то в лесу и ухожу.

«В БАШКИРИИ НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ИНФРАСТРУКТУРУ»

- Расскажи про следующий свой поход

Я еду фотографировать трейл-забег в горах на перевале Дятлова, потом поеду на Полярный Урал. Здесь у меня задача пройти 300-350 километров пешком по самой северной части Урала, дойти до крайней горы, после которой пустота, тундра, заканчиваются все горы. Буквально через 50 метров начинается Ледовитый океан.

- 300-350 километров – это будет твоим новым рекордом?

В компании я проходил столько километров, а в одиночку да, будет рекордом. Надо еще пройти – все не так просто. У меня висит карта на стене дома, я отмечаю маркером, где обязательно хочу побывать.

- Чего ты посоветовал начинающим туристам?

Есть такая поговорка – В горах ходят не ногами, а головой. Желаю им сначала подумать хорошенько, а потом уже думать. Можно дать 1000 и 1 совет, но если ты не ориентируешься в местности, ставишь более сложные цели, чем ты можешь выполнить, это часто заканчивается плохо.

Южный Урал и Башкирия особенно прекрасны тем, что здесь безопасно: у нас нет штормов, лавин, под каждым кустом не сидит медведь. Здесь спокойно и гостеприимно.

- Чем ты сейчас еще занимаешься?

На данный момент я нахожусь на этапе создания книги про Урал. Сейчас я собираю материал до книги, до завершения проекта еще очень далеко. Для этого мне нужно много где побывать. Я еще не решил, какой формат будет у книги, идей много. Фотоальбом в нынешнее время не актуально, ее посмотрел разок и убрал на полку. Путеводитель с сухими данными читатель будет открывать только тогда, когда ему понадобится составить маршрут куда-то. Я хочу объединить красивые фотографии и истории, чтобы человек открыл книгу и пропутешествовал с ней по всему Уралу. Сейчас я также готовлю брошюру-справочник по Уралу.

- Чего не хватает туризму в Башкирии?

Южный Урал и Башкирия особенно прекрасны тем, что здесь безопасно: у нас нет штормов, лавин, под каждым кустом не сидит медведь. Здесь спокойно и гостеприимно. Сюда приезжают в основном новички, очень подготовленные люди на Урал не приедут. В первую очередь, Южный Урал встречает начинающих туристов, с детьми. Этим людям нужен комфорт, инфраструктура. Им нужна нормальная тропинка на вершину горы, по которой они поднимутся, полюбуются видами и спустятся. Но все наши дороги, на те же самые Иремель, Малиновую гору, Ялангас – это большая грязная тропа, разъезженная автомобилями, квадроциклами. Отсутствие элементарных удобств перекрывает положительные эмоции, полученные в походе. Нужно вкладываться именно в это. Можно исправить имеющиеся тропы или создать новые. Пусть даже вход на те или иные места будет платный, те же самые 100 рублей, но зато комфортно, чисто, очень нужны указатели, скамеечки для отдыха.