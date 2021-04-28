Жительница Башкирии прятала убитого сожителем отца десять дней в сарае

В Башкирии 36-летнего жителя Благовещенска признали виновным в убийстве инвалида-колясочника, а также в том, что он выколол глаз своему знакомому. Мужчину осудили по двум статьям: убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Следователи установили, что 4 марта 2020 года между подсудимым, который был в пьяном состоянии, и 57-летним отцом сожительницы, находившимся в инвалидной коляске, произошла ссора. Во время конфликта злоумышленник ударил мужчину ножом в шею и голову, от чего тот скончался на месте.

Когда дочь убитого обнаружила тело по возращению домой, то решила не сообщать в полицию о случившемся. А ее сожитель сказал, что сдастся в правоохранительные органы сам, что и сделал через 10 дней после случившегося. Труп все это время находился в сарае.

Также выяснилось, что в ноябре 2019 года фигурант уголовного дела ударил своего знакомого ножом в глаз, от чего тот потерял зрение. Подсудимый свою вину признал, получив приговор в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.