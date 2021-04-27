Как в майские праздники будут работать медучреждения и пункты вакцинации в Башкирии

Больницы в Башкирии будут работать в штатном режиме

В Башкирии в майские праздники медучреждения и пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать в штатном режиме. Об этом на брифинге 27 апреля сообщила первый замминистра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова.

– В период майских праздников и в нерабочие дни – с 4 по 7 мая – все медицинские организации работают в штатном режиме. То же самое касается и всех 155 пунктов вакцинации против коронавируса, – передала чиновница.

Она добавила, что график работы медицинских организаций опубликован на их официальных сайтах.

Напомним, ранее стало известно, как в Башкирии будут работать школы и детские сады.