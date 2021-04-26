В Минобре Башкирии рассказали, как будут работать школы и детские сады в длинные майские выходные

Для школьников скоро наступят майские мини-каникулы Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро жителей Башкирии ожидают длинные майские выходные, которые в этом году продлятся целых 10 дней – с 1 по 10 мая включительно. Многие планируют мини-отпуск: кто-то отправится на дачу, кто-то на турбазу или в санаторий. И, конечно, родителей интересует вопрос, а что с дошкольниками и школьниками? Будут ли они отдыхать вместе со всеми или придется отправиться на занятия?

Как сообщил глава регионального Минобра Айбулат Хажин, с 1 по 10 мая не будут работать ни детские сады, ни школы. Все-таки антикоронавирусные меры безопасности едины для всех. Но, как уточняет РБК-Уфа, для дошкольников будут работать дежурные группы в детсадах.

Напомним, что ранее руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что очень важно на майских выходных воздержаться от посещения многолюдных мест и не забывать носить защитные маски.