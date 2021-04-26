Хабиров показал, что читает в отпуске

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров намекнул, что читает в отпуске «Размышления» римского императора Марка Аврелия.

Руководитель региона опубликовал на своей странице фотографию с отпуска – на снимке изображены три издания: детский журнал «Акбузат», «Размышления императора» Марка Аврелия и «Самое ценное» психолога Мэдлин Левин – последняя книжка посвящена воспитанию детей.

– Вот что только не придёт на ум в отпуске... Одна из этих книг для моего прочтения (не сложно угадать, какая именно), остальные – для членов моей семьи по порядку, – подписал свою публикацию Хабиров.

Напомним, глава Башкирии находится в плановом отпуске с прошлого четверга, 22 апреля. Где именно отдыхает руководитель региона, ни им самим, ни властями не афишируется.