Радий Хабиров ушел в отпуск

Отметим, что вчера Хабиров находился в Москве и присутствовал на ежегодном послании президента России. ФОТО: соцсети Хабирова

Сегодня 22 апреля вечером стало известно, что Радий Хабиров ушел в плановый отпуск. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики. «КП-Уфа» же пока не удалось получить комментарий от пресс-секретаря.

Сколько продлится заслуженный отдых руководителя региона, пока неизвестно. В своих социальных сетях Хабиров также отмолчался и не поделился с подписчиками, чем будет заниматься в отпуске. Отметим, что вчера Хабиров находился в Москве и присутствовал на ежегодном послании президента России.