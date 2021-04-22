Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 17:38

Радий Хабиров ушел в отпуск

Сколько продлится отдых главы – пока неизвестно
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Отметим, что вчера Хабиров находился в Москве и присутствовал на ежегодном послании президента России. ФОТО: соцсети Хабирова

Отметим, что вчера Хабиров находился в Москве и присутствовал на ежегодном послании президента России. ФОТО: соцсети Хабирова

Сегодня 22 апреля вечером стало известно, что Радий Хабиров ушел в плановый отпуск. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики. «КП-Уфа» же пока не удалось получить комментарий от пресс-секретаря.

Сколько продлится заслуженный отдых руководителя региона, пока неизвестно. В своих социальных сетях Хабиров также отмолчался и не поделился с подписчиками, чем будет заниматься в отпуске. Отметим, что вчера Хабиров находился в Москве и присутствовал на ежегодном послании президента России.