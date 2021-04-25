Ночные заморозки и дождь со снегом: какая погода ждет жителей Башкирии в первый рабочий день недели

Убрать зонтик и теплые вещи не получится Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До майских выходных осталась всего неделя, но первый рабочий день не порадует жителей Башкирии погодой. Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром в республике ожидается небольшой снег с дождем, а температура воздуха упадет до -3; +2 градусов. Днем заметно потеплеет до +8; +13, но умеренный юго-западный ветер все равно заставит поежиться.

Во вторник характер погоды преимущественно не изменится: небольшой дождь и похолодание ночью, +14 и умеренный ветер днем. Такая погода продержится примерно всю неделю, и только в среду тучи ненадолго рассеются, и проглянет солнце.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники. Жарких солнечных деньков, к сожалению, не предвидится. В основном, погода будет пасмурная и относительно прохладная.