В Уфе речную навигацию-2021 открыл парад судов

фото: ufacity.info

Сегодня, 23 апреля, на набережной реки Белой у Монумента дружбы в Уфе состоялась церемония открытия речной навигации 2021 года. На мероприятие были приглашены ветераны флота и учащиеся уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

В честь открытия речного сезона был организован парад судов. В нем приняли участие предприятия и организации внутреннего водного транспорта Башкирии. Затем на набережной прошел концерт, где выступили городские артисты и коллективы.

Главы Башкирии Радия Хабирова на церемонии не было – вчера он ушел в отпуск. Вместо него мероприятие посетил помощник Тимур Мухаметьянов, ранее занимавший должность руководителя Госкомтранса РБ (ныне - Минтранс). Тем не менее руководитель региона написал о событии в своих соцсетях. Он отметил символичность того, что к навигации-2021 была реконструирована набережная Белой, откуда в 1858 году отошел первый башкирский пароход.