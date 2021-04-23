«Недавно родился третий малыш»: подробности аварии в Башкирии, где погибли двоюродные братья

Старший брат часто работал на вахте. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, случившейся вчера вечером в Абзелиловском районе Башкирии. Напомним, там на трассе Серменево - Амангильдино – Баймак 40-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на повороте, из-за чего легковушку вынесло с дороги на обочину и выкинуло в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте аварии, его 25-летнего пассажира успели отвезти в больницу. К сожалению, молодой парень скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Погибшими в жуткой аварии оказались двоюродные братья из Абзелиловского района: 40-летний Руслан С. и 25-летний Рашит Я. Руслан жил в поселке Бурангулово, а его брат – в селе Аскарово. В тот роковой вечер они ездили по делам и уже возвращались домой, когда автомобиль занесло на повороте. Друзья и односельчане отзываются о братьях как о добрых, отзывчивых и работящих мужчинах. У каждого была семья и дети, у Рашида в декабре родился третий ребенок. Сейчас родственники не могут прийти в себя после страшной новости.

Из-за чего машина вылетела с обочины, выясняют дорожные полицейские

- Пусть земля им будет пухом, семьям терпения и еще раз терпения. Это очень большое горе, - соболезную сельчане.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняет региональная Госавтоинспекция.