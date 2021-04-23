На трассе в Башкирии «Гранта» вылетела в кювет: погибли два человека

фото: ГИБДД РБ

В Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом – погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в шестом часу вечера 22 апреля на трассе Серменево - Амангильдино - Баймак. По данным дорожной полиции, 39-летний местный житель на «Гранте» не справился с управлением на левом повороте и вылетел в правый кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 25-летнего пассажира успели госпитализировать медики, однако он умер на больничной койке, так и не придя в сознание. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

За прошедшие сутки это единственная авария с летальным исходом. В еще шести дорожных инцидентах пострадали восемь человек.