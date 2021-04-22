Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода под Уфой

ДТП произошло около 21 часа – неизвестный автомобиль наехал на пешехода, а потом поспешил скрыться

Вечером 22 апреля полицейские задержали 19-летнего водителя, который вечером 21 апреля рядом с поселком Старые Турбаслы в Орджоникидзевском районе Уфы сбил человека и уехал. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа». 59-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. Известно, что молодой автомобилист проживает в самом поселке. С ним в данный момент проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что ДТП произошло около 21 часа – неизвестный автомобиль наехал на пешехода, а потом поспешил скрыться. Розыск водителя длился чуть меньше суток.