В Башкирии неизвестный водитель сбил уфимца и оставил его умирать на дороге

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии в десять часов вечера 21 апреля неизвестный водитель насмерть сбил 59-летнего уфимца. Инцидент произошел рядом с поселком Турбаслы (Иглинский район), сообщили в республиканской ГИБДД.

По данным дорожной полиции, пешеход шел в попутном направлении с машиной, которая совершила на него наезд. После ДТП водитель скрылся. Его объявили в розыск.

Госавтоинспекция попросила всех, кто обладает информацией, которая поможет установить причастного к аварии водителя, сообщить по телефонам дежурной части полка по городу Уфе 237-02-02, 89871037909, либо 02. Полицейские обещают обеспечить конфиденциальность.