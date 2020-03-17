Власти Уфы намерены продать горевшую усадьбу Бухартовских за один рубль

17 Март 2020 2020-03-17T10:32:54+03:00

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Сегодня, 17 марта, на оперативке в мэрии Уфы обсудили будущее усадьбу Бухартовских – памятник архитектуры, который загорелся в минувшую пятницу, 13 марта.

По словам начальника Управления земельных и имущественных отношений Евгения Чебакова, усадьбу будут восстанавливать – вот только кто это сделает, пока неизвестно. Городские власти намерены продать здание в собственность за один рубль с одним условием: владелец должен будет полностью отреставрировать памятник. В 2019 году попытка такой продажи не увенчалась успехом – чиновники готовы попробовать еще раз.

«В ноябре-декабре необходимые документы были подготовлены. Был осуществлен перевод [усадьбы] из жилого в нежилое помещение. На сегодняшний момент ведется работа по проведению конкурса на эскизный проект, который будет включен в условия конкурса. Напомним, он будет продаваться сразу в собственность – надеемся, что это обеспечит приток заинтересованных лиц», – сказал на заседании в администрации города Чебаков.

Начальник Управления добавил, что в квартале, где находится усадьба, «никаких участков под строительство не предоставлялось»: «Участок там небольшой, усадьба 500 квадратных метров всего занимает, там строить что-то невозможно».

ИСТОЧНИК KP.RU