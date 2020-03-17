2020-03-17T10:32:54+03:00
Общество

Власти Уфы намерены продать горевшую усадьбу Бухартовских за один рубль

Покупатель должен будет выполнить важное условия – отреставрировать памятник архитектуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 марта, на оперативке в мэрии Уфы обсудили будущее усадьбу Бухартовских – памятник архитектуры, который загорелся в минувшую пятницу, 13 марта.

По словам начальника Управления земельных и имущественных отношений Евгения Чебакова, усадьбу будут восстанавливать – вот только кто это сделает, пока неизвестно. Городские власти намерены продать здание в собственность за один рубль с одним условием: владелец должен будет полностью отреставрировать памятник. В 2019 году попытка такой продажи не увенчалась успехом – чиновники готовы попробовать еще раз.

«В ноябре-декабре необходимые документы были подготовлены. Был осуществлен перевод [усадьбы] из жилого в нежилое помещение. На сегодняшний момент ведется работа по проведению конкурса на эскизный проект, который будет включен в условия конкурса. Напомним, он будет продаваться сразу в собственность – надеемся, что это обеспечит приток заинтересованных лиц», – сказал на заседании в администрации города Чебаков.

Начальник Управления добавил, что в квартале, где находится усадьба, «никаких участков под строительство не предоставлялось»: «Участок там небольшой, усадьба 500 квадратных метров всего занимает, там строить что-то невозможно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимская станция скорой помощи пожаловалась мэру на бродячих собак
Вертикальный забег пройдет в здании Банка УРАЛСИБ в центре Уфы
В Башкирии под мостом обнаружили мертвого мужчину
Власти Уфы намерены продать горевшую усадьбу Бухартовских за один рубль
В школах, колледжах и вузах Уфы из-за коронавируса отменили кабинетную систему
«Ты навсегда останешься в моем сердце, братишка»: в Башкирии молодой парень скончался после долгой борьбы с болезнью
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии состоит 41 человек
В Башкирии отставку прочат руководителю агентства по печати и СМИ
В Башкирии семья, приехавшая из Таиланда, сдала анализы на коронавирус
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Воткнула нож в живот: в Уфе женщина пыталась зарезать мужа за оскорбление
Житель Уфы жестоко расправился с пожилым отцом, просившим его покормить
Власти Башкирии опровергли переход вузов на дистанционное обучение из-за коронавируса
«Зеленое дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» переносится на неделю
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных природных условиях
На озеленение Уфы потратят 300 млн рублей
36-летний житель Башкирии зарезал своего тестя, а его невеста спрятала тело отца в сарае
Жителей Башкирии, находящихся за границей, вывезут на родину чартерными рейсами
В минздраве рассказали, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски