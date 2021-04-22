«Дело находится на моем личном контроле»: главный прокурор Башкирии – о расследовании нападения на активиста Юмагулова

Ильдар Юмагулов // фото: соцсети

Главный прокурор Башкирии Владимир Вереников заявил, что расследование дела о нападении на общественника и эко-активиста Ильдара Юмагулова находится на его личном контроле. Об этом руководитель надзорного ведомства сообщил 22 апреля на 33-м заседании республиканского парламента.

– Это дело находится на моем личном контроле. Я знаком с обстоятельствами произошедшего. Юмагулова избили трое неустановленных лиц, в масках, с применением бит они нанесли ему тяжелые повреждения, – констатировал Ведерников. – С учетом его общественной деятельности в предмет расследования входят вопрос, связано ли это зверское избиение с его общественной деятельностью, либо это исключительно хулиганская выходка.

Напомним, неизвестные избили 45-летнего общественника Ильдара Юмагулова 18 апреля возле магазина запчастей в Баймакском районе. Активисту с применением бит сломали обе ноги. МВД Башкирии возбудило уголовное дело о хулиганстве, совершенном вооруженной группой лиц.