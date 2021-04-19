В Башкирии двое неизвестных с битами напали на известного общественника

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В Баймакском районе на известного общественника и экоактивиста напали двое неизвестных, вооруженных битами. Инцидент произошел накануне вечером, когда 45-летний Ильдар Юмагулов приехал к магазину запчастей. Он только вышел из машины, когда к нему подбежали двое мужчин в черных масках и с битами и стали наносить удары. Как сообщает издание «Мксет» со ссылкой на региональный Минздрав, у Юмагулова оказались сломаны обе ноги, но от госпитализации мужчина отказался, заявив, что самостоятельно будет ходить по врачам.

В МВД Башкирии уточнили, что по факту нападения на общественника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия».

— В настоящий проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление, —добавили в пресс-службе ведомства.

Ильдар Юмадилов запомнился жителям Башкирии по участию в рядах защитников Куштау и хребта Крыктау. Также экоактивист активно выступал против разработки в Баймакском районе золотодобывающих карьеров. Близкие активиста связывают нападение с активной общественной позицией пострадавшего.