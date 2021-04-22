МЧС объяснило происхождение мини-смерча, который засняли на видео в Башкирии

фото: соцсети

МЧС объяснило «КП-Уфа» происхождение мини-смерча, который засняли на видео жители башкирского села Бураево. Завихрения ветра носили по кругу и поднимали в воздух пыль на одной из улиц населенного пункта. Как пояснили в экстренном ведомстве, это явление называют маленький смерч или термик (с ударением на «е»)

– Физическая природа термиков – возникновение термической неустойчивости в приземном слое, в результате чего возникает конвекция [вид теплообмена]. Подтекание воздуха к центру термика в его нижней части создаёт условия для закручивание течения под действием силы Кориолиса [одна из сил инерции], – рассказали в пресс-службе МЧС.

Там добавили, что термики часто возникают в мае, когда «неравномерно прогретая земля дает контраст температуры».