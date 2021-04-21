Видео – в Башкирии засняли мини-смерч в центре села

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В Башкирии в селе Бураево местные жители засняли настоящий смерч из пыли.

Известно, что необычное природное явление явилось взору сельчан прямо посреди дороги. На записи видно, как завихрениями ветра пыль носит по кругу и поднимает в воздух. Любопытно, что местный водитель такого мини-смерча не испугался, а даже наоборот, решил заехать прямо в его центр. Как и ожидалось, ничего с автомобилем и его владельцем так и не произошло.

Напомним, что похожие явления часто наблюдали на территории Башкирии в 2018 году. Тогда жителям республики удалось заснять маленький смерч в Калтасинском районе и в Нефтекамске.