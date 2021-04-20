В присутствии Хабирова большинство членов Ученого совета БашГУ проголосовало за слияние с УГАТУ

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Сегодня, 20 апреля, Ученый совет Башкирского государственного университета одобрил слияние с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. «За» создание объединенного вуза проголосовали 38 членов, «против» – семь. На заседании присутствовал глава республики Радий Хабиров.

До процедуры голосования руководитель региона выступил перед советом с продолжительной речью. Он напомнил, что сам окончил БашГУ, «работал здесь долгое время», и «всё, связанное с этим периодом жизни», ему «очень дорого».

– С самого начала моей работы […] мы анализировали разные составляющие развития республики, в том числе ситуацию с высшим образованием, – сказал Хабиров. – Во многих расположенных рядом с нами регионах есть мощные федеральные или национальные исследовательские университеты. А в Башкортостане только один опорный вуз – УГНТУ. То есть на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, мы оказались в аутсайдерах. Это очевидный факт.

Глава Башкирии отметил, что проект объединения был поддержан президентом России Владимиром Путиным. По словам Хабирова, объединение БашГУ и УГАТУ необходимо для участия Башкирии в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», по итогам конкурсных процедур которой регион может получить миллиардный грант. Власти республики «пришли к выводу, что ни один из самостоятельно существующих сегодня республиканских вузов не имеет никаких перспектив войти в программу. Единственным решением может стать объединение университетов». Хабиров убежден, что при слиянии двух университетов у Башкирии «есть очень высокий шанс войти в Топ-40».

– У нас есть довольно серьёзные шансы стать заметным и важным элементом в структуре высшего образования и науки России, либо мы не объединимся и постепенно скатимся к тому, что у нас будут два средних вуза. Безусловно, мы сохраним уникальный научный потенциал, поддержку со стороны республики. Но той высоты, на которую можем взлететь, мы уже не достигнем, – заключил руководитель региона.

После того как Ученый совет БашГУ одобрил создание объединенного вуза, Хабиров добавил, что считает это решение «определённым кредитом доверия нашим мыслям и идеям», и уверил, что «все будет хорошо».