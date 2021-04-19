В уфимской мэрии утвердили проект планировки нового Северного кладбища

Новое кладбище никак не отразиться на качестве питьевой воды в ближайшем поселке Максимовка

В уфимской мэрии утвердили проект планировки и межевания территории нового Северного кладбища. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации сегодня, 15 апреля.

Новое кладбище общей площадью 645 гектаров протянется к юго-востоку от промышленной зоны в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы - примерно в 1,5 километрах от уже существующих кладбищ «Северное» и «Северное-2». Сейчас там растут луга и зеленые насаждения, а часть территории занята городскими лесами. На юго-западе и юго-востоке находятся заброшенные сады, а северный участок ограничен Бирским трактом.

Согласно проекту для строительства нового кладбища будет необходимо снести 53 постройки общей площадью в 1457 «квадратов». В основном, это заброшенные сады, хозяйственные сооружения, торговые павильоны и жилые дома. Кроме того, проект предусматривает и организацию проезда от северной к южной части кладбища.

Ранее сообщалось, что новое кладбище разделят на четыре квартала с местами для захоронений площадью 50 на 100 метров. На каждом участке будет выделена площадка для отдыха и бункер для мусора. Также там хотят разместить ритуальные беседки, хозблок, бытовку сторожа, туалеты и автостоянку.

При этом подчеркивается, что кладбище будет расположено достаточно далеко от поселка Максимовка, а значит, никак не отразится на качестве грунтовых вод. Вся вода в скважинах и колодцах будет полностью пригодна для питья и хозяйственных нужд.