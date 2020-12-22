В Уфе могут расширить Северное кладбище

Территории будут присоединены с севера и юга

На территории Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы могут расширить Северное кладбище. Депутаты Горсовета на 72-м заседании 23 декабря рассмотрят соответствующий проект планировки. Согласно документации, к кладбищу под погребение планируется присоединить две территории – с севера (19,6 га) и юга (73 га).

Северную часть разделят на четыре квартала с местами для захоронений площадью 50 на 100 метров. На каждом участке будет выделена площадка для отдыха и бункер для мусора. Также там хотят разместить ритуальные беседки, хозблок, бытовку сторожа, туалеты и 103 машиноместа.

Новую южную часть также поделят на 4 квартала. Обустройство будет таким же, как и на севере, разве что машиномест сделают больше – целых 603. На данной территории планируется разместить двухэтажное здание с магазином.

Кладбища на севере и юге по проекту соединят двухполосной дорогой.

– Местный проезд начинается от улицы Тимашевская со стоянки автобусов, огибает территорию существующего Северного кладбища с восточной стороны и проходит в промежутке между существующим и проектируемым кладбищем, – следует из презентации проекта.