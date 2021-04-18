Известно сколько за год заработал самый богатый депутат Госдумы от Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

На днях были опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы от Башкирии за 2020 год. Самым состоятельным представителем республики в нижней палате российского парламента стал член фракции «Справедливой России» Гаджимурад Омаров. В прошлом году он заработал 105,7 млн рублей. В его собственности восемь земельных участков, семь домов, самый большой площадью 3,1 тысячи квадратных метров и другие объекты недвижимости. Также Омаров задекларировал автомобиль «Mercedes-AMG G 63».

Второе место по доходам среди башкирских депутатов Госдумы занял представитель ЛДПР Иван Сухарев. В 2020 году он заработал 24,1 млн рублей. В декларации он также указал две квартиры, которые находятся у него в пользовании.

Третье место в списке самых богатых депутатов Госдумы от Башкирии занял Рифат Шайхутдинов. Глава партии «Гражданская платформа» в 2020 году заработал 18,8 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок и квартира в России, а также земля в Финляндии. В автопарке у Шайхутдинова имеется «Mercedes Benz V220 D 4 Matic».

Четвертое место по доходам за 2020 года заняла член партии «Единая Россия» Инга Юмашева. Она задекларировала 7 млн рублей. Также у избранницы имеется автомобиль «INFINITI G 25» и доли в двух квартирах.

Замкнула пятерку самых богатых депутатов Госдумы от Башкирии Рима Баталова из партии «Единая Россия». В прошлом году она заработала 6,79 млн рублей. В собственности у Баталовой есть также автомобиль «AUDI Q5 S line» и квартира.